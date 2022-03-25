В Татарстане предложили создать альтернативу «Пушкинской карте» — «Карту Тукая»

В Татарстане может появиться альтернатива «Пушкинской карте» для детей в возрасте от 10 до 14 лет. Она будет называться «Карта Тукая». С соответствующим предложением выступила министр культуры РТ Ирада Аюпова.

Карта также будет предназначена для посещений театров и музеев. Данную идею одобрила председатель Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская на сегодняшнем заседании республиканского Совета по культуре и искусству при президенте Татарстана, пишет ТАСС.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В январе сообщалось, что Татарстан стал лидером среди регионов России по количеству проданных билетов с начала реализации проекта «Пушкинская карта». Здесь карту получили 160 тысяч человек. Чаще всего жители республики посещали Татарский государственный академический театр им. Галиаскара Камала, Казанский академический русский Большой драматический театр им. В.И. Качалова, Татарскую государственную филармонию имени Г. Тукая.



Татьяна Леухина