Главное о коронавирусе на 28 марта: эпидемия COVID-19 в России не завершена, масштабный локдаун в Шанхае

Фото: Максим Платонов

Татарстан выделит на работу горячей линии по вопросам COVID-19 почти 40 миллионов

За последние сутки в Татарстане выявлено 279 случаев заражения коронавирусом. Всего на 28 марта общее количество инфицированных в республике достигло 136 428. Выздоровели за весь период 125 922 человека, в том числе 130 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 852 человека, за минувшие сутки — четверо. Госпитализировали за сутки 51 человека.

В Татарстане на оказание услуг по обеспечению работы единой горячей линии по вопросам коронавируса в 2022 году из республиканского бюджета потратят 39,2 млн рублей. Консультация должна проходить по принципу «одного окна», чтобы граждане могли обратиться по телефону по вопросам организации оказания медицинской помощи в условиях распространения коронавируса, в том числе по вопросам записи на прием к врачу и вызова врача на дом, а также о правилах вакцинации от COVID-19.

Новый препарат от COVID-19 могут зарегистрировать уже в июне

За последние сутки в России выявили 21 101 новый случай коронавируса, выздоровели 35 746 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 17 783 843 человек, а выздоровевших — до 16 689 977. За сутки болезнь унесла жизни 335 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 367 686 человек.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пандемия коронавируса в России еще не закончилась. «Ситуацию локализованной и завершенной сегодня считать нельзя», — указала она, обратив внимание, что в регионах страны, где ослабили противоэпидемические меры, наблюдается рост коэффициента распространения коронавируса.

Минпросвещения России уведомило, что на сегодняшний день в стране нет школ, закрытых на карантин из-за коронавируса. «Ситуация по ограничениям работы школ в связи с ковидом и сезонными ОРВИ остается стабильной», — уверяют в ведомстве.

За прошлую неделю число выявленных случаев коронавируса в России впервые с января оказалось меньше 200 тысяч. С 21 по 27 марта в стране зарегистрировали 180 050 заражений — на 27% меньше, чем за предыдущие семь дней. Количество госпитализаций из-за COVID-19 также сокращается, но медленнее. На этой неделе в больницы попали 30 380 заболевших, что лишь на 9,5% меньше показателя предшествующих семи дней.

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что страна сможет выпускать необходимые лекарства в случае прекращения их импорта иностранными компаниями. Он рассказал, как в 2020 году одна зарубежная компания собиралась продавать в Россию антикоронавирусный препарат по $480 за флакон. После отказа снизить цену до нормальной российская сторона была вынуждена пойти на принудительное лицензирование и перейти на производство своими силами.



Фото: realnoevremya.ru

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что новый препарат против коронавируса на основе моноклональных антител «Гамковимаб» может быть зарегистрирован в июне текущего года в случае его допуска на основании результатов первой фазы исследований. Он добавил, что на текущей неделе препарат начнут вводить добровольцам в рамках клинических исследований. Также ведутся переговоры по выбору площадки для масштабирования производства препарата.

Врач медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Дмитрий Злобин сообщил, что люди со второй группой крови более восприимчивы к заболеванию COVID-19, чем остальные. По его словам, в последнее время проводилось много исследований о связи между группами крови и течением заболевания коронавирусом. В ряде статей заявлялось о более высокой восприимчивости к нему у людей с группой крови А и самой низкой — у людей с группой 0, но ни одна не смогла показать влияние на клинические исходы этой связи — меньшая или большая частота госпитализации, тяжесть течения и смертность.

Власти Калмыкии в связи с улучшением эпидемиологической обстановки разрешили проведение на открытом воздухе культурно-массовых мероприятий. В регионе теперь разрешено проводить физкультурные и спортивные мероприятия, включенные в единый календарный план. Кроме того, режим самоизоляции для жителей старше 60 лет отменяется, если те прошли вакцинацию против коронавируса.

Фото: Максим Платонов

В Челябинской области из-за улучшения эпидситуации сняты почти все коронавирусные ограничения. Отменяется режим самоизоляции для неработающих граждан старше 60 лет, запрет на проведение публичных мероприятий и рекомендации по ограничению посещения религиозных объектов. Обязательными остаются только требования о соблюдении масочного режима и социальной дистанции.

Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) планирует в случае подъема заболеваемости коронавирусом увеличить объемы тестирования до 10 тысяч ежедневно. Сейчас в центре проводятся около 400 тестов. С начала пандемии лаборатория ФИЦ ФТМ занимается диагностикой COVID-19 и одной из первых получила статус лаборатории, результаты которой не нуждаются в подтверждении Роспотребнадзором. Увеличение мощности лаборатории позволило в момент пика пятой волны коронавируса проводить до 2 тысяч исследований в день.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об отмене масочного режима в регионе. При этом глава региона отметил, что в местах с большим количеством людей настоятельно рекомендуется носить маски. С марта 2020 года в регионе ввели режим повышенной готовности, с мая — масочный режим в общественном транспорте, торговых центрах и других местах массового скопления людей.

В Хорватии рассказали о хранении 2 млн доз неиспользованных вакцин от COVID-19

В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 480 905 929 человек, 6 123 493 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (79 954 418). На второй строчке — Индия (43 020 723), на третьей — Бразилия (29 849 740), на четвертой — Франция (25 216 913), на пятой — Великобритания (20 848 913).



Больше всего смертей зафиксировано в США (976 702). За ними следуют Бразилия (659 159), Индия (521 035), Россия (360 021, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (322 750).

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на прошлой неделе увеличилось на 10,9 миллиона. Это на 15% меньше, чем за предыдущие семь дней. Темпы распространения инфекции стали снижаться в Азиатско-Тихоокеанском регионе. При этом в странах Европы вновь начался рост заболеваемости, также темпы распространения инфекции ускорились в Австралии. Больше всего случаев заражения все еще выявляют в Южной Корее — в среднем в стране за сутки регистрируют около 350 тысяч заболевших. В Германии коронавирусом ежедневно заболевают свыше 300 тысяч человек.

Хорватский институт общественного здравоохранения сообщил, что порядка 2 млн доз неиспользованных вакцин от коронавируса различных производителей до сих пор хранятся на складах страны. В наличии 5 450 доз вакцины AstraZeneca, 198 990 доз от Moderna, 59 425 доз от Johnson & Johnson, 1 528 657 доз от Pfizer и 153 445 доз препарата Novavax. В связи с истечением срока годности было уничтожено почти 276 тысяч доз вакцин.

Фото: realnoevremya.ru

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет получил положительный результат теста на коронавирус. Он чувствует себя хорошо и будет работать из дома. 27 марта политик встречался в Иерусалиме с госсекретарем США Энтони Блинкеном. По данным журналистов, ранее COVID-19 был выявлен у одного из помощников Беннета.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, сопровождавшая президента США Джо Байдена в поездке в Европу, сдала положительный тест на COVID-19. Как подчеркнула Жан-Пьер, ранее она прошла полную вакцинацию, а также сделала бустерную дозу прививки от COVID-19, болезнь у нее протекает в легкой форме.

В Минздраве Вьетнама рассказали, что иммунизация от коронавируса детей в возрасте от пяти до 11 лет начнется в первую неделю апреля. Правительство Австралии официально заявило о намерении безвозмездно предоставить Вьетнаму порядка 13,7 млн доз вакцин Pfizer и Moderna для прививок детям в возрастной категории до 12 лет. Ранее сообщалось, что местные власти достигли договоренности с производителем вакцины Pfizer о закупке 21,9 млн доз препарата, первая партия которого будет поставлена уже до конца текущего месяца.

Фото: Максим Платонов

Подавляющее большинство случаев локальной передачи коронавируса отмечено за минувшие сутки в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая. Там выявлено 1 086 заболевших из общего числа 1 219 новых случаев по стране. Согласно статистике, заразившиеся COVID-19 установлены за сутки в 14 регионах Китая. Помимо пациентов с явными признаками вызванного коронавирусом заболевания зафиксировано 4 996 новых местных случаев бессимптомного протекания болезни.

Правительство Грузии решило отменить обязательное ношение масок на улице, но в закрытых помещениях, а также в общественном транспорте по-прежнему требует их носить. За нарушение правил гражданам будут выписывать штрафы в размере 20 лари (более $6). Кроме того, правительство решило упразднить и ограничения на число людей, принимающих участие в социальных и спортивных мероприятиях.

В китайском городе Шанхай на фоне вспышки заболеваемости коронавирусом COVID-19 с понедельника начался самый масштабный локдаун за два года. Он будет поделен на две фазы и станет самым интенсивным в Китае с момента карантина в Ухане. Во время первой фазы с понедельника до пятницы экономический район Шанхая Пудун и близлежащие районы будут закрыты. Вторая фаза начнется в пятницу, когда на локдаун закроют центральную часть Шанхая к западу от реки Хуанпу. В эти периоды жители должны будут оставаться дома, офисы и предприятия, деятельность которых не считается жизненно необходимой, будут закрыты, а работа общественного транспорта будет приостановлена.

Максим Кокунин