На работу горячей линии по вопросам коронавируса в Татарстане направят 39,2 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

На оказание услуг по обеспечению функционирования единой горячей линии по вопросам коронавируса в 2022 году из бюджета Татарстана потратят 39,2 млн рублей. Такой тендер опубликован на сайте госзакупок.



В документах сказано, что подрядчик должен обеспечить функционирование единой «Горячей линии «122» для оперативного консультирования жителей республики.

Консультация татарстанцев должна проходить по принципу «одного окна», чтобы граждане могли обратиться по телефону по вопросам организации оказания медицинской помощи в условиях распространения COVID-19, в том числе по вопросам записи на прием к врачу и вызова врача на дом, правилах вакцинации от COVID-19. Служба должна работать круглосуточно.

Фото: Максим Платонов

Заказчик — «Центр цифровой информации Татарстана». Срок окончания подачи заявок — 31 марта, подрядчика определят 4 апреля. Средства выделяются на текущий год.

Напомним, в начале февраля этого года в Татарстане усиливали работу кол-центра 122 из-за роста заболеваемости ОРВИ и COVID-19. За сутки поступало свыше 4 тысяч звонков.

Маргарита Головатенко