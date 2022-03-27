Мантуров: Россия сможет выпускать необходимые лекарства при отказе Запада от поставок

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что Россия сможет выпускать необходимые лекарства в случае прекращения их поставок в страну иностранными компаниями. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, формулы для производства этих препаратов в России есть. Министр добавил, что РФ готова приобретать лекарства цивилизованно, но если не получится, то можно попробовать другие методы.

Министр рассказал, как в 2020 году одна зарубежная компания собиралась продавать в Россию антикоронавирусный препарат по $480 за флакон. После отказа снизить цену до нормальной российская сторона вынуждена была пойти на принудительное лицензирование и перейти на производство своими силами.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что спрос на некоторые препараты вырос в России в 10 раз. Как заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, это касается и лекарств со сроком годности, в том числе с коротким.

Дарья Акимова