В Татарстане вторые сутки подряд регистрируют 283 новых случая COVID-19

В Татарстане вторые сутки подряд регистрируют 283 случая заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 136 149 случаев COVID-19.

По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки в республике выздоровели 242 человека. Так, общее число выздоровевших в республике достигло 125 792 человек.

Умерли за весь период 1 848 заболевших, в том числе пятеро за сутки.

Фото6 realnoevremya.ru

Вчера сообщалось, что в Татарстане подтвердились 283 новых случая заражения коронавирусом. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко