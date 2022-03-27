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В Татарстане вторые сутки подряд регистрируют 283 новых случая COVID-19

11:12, 27.03.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане вторые сутки подряд регистрируют 283 новых случая COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане вторые сутки подряд регистрируют 283 случая заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 136 149 случаев COVID-19.

По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки в республике выздоровели 242 человека. Так, общее число выздоровевших в республике достигло 125 792 человек.

Умерли за весь период 1 848 заболевших, в том числе пятеро за сутки.

Фото6 realnoevremya.ru

Вчера сообщалось, что в Татарстане подтвердились 283 новых случая заражения коронавирусом. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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