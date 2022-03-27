Главное о коронавирусе на 27 марта: общепиту Татарстана разрешили работать ночью, испытания новой вакцины

Фото: Максим Платонов

Число вакцинированных в Татарстане приблизилось к 2,5 миллионам

За последние сутки в Татарстане выявлено 283 случая заражения коронавирусом. Всего на 27 марта общее количество инфицированных в республике достигло 136 149. Выздоровели за весь период 125 792 человека, в том числе 242 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 848 человека, за минувшие сутки — пятеро. Госпитализировали за сутки 48 человек.

На вчерашний день в Татарстане прививку от коронавируса сделали 1 054 человека. Всего процедуру вакцинации прошел 2 494 741 человек. Из общего числа вакцинированных вторую прививку получил 1926 021 человек. Повторную вакцинацию прошли 278 300 человек. 25 марта сообщалось, что в республике прошли вакцинацию 1 003 человека.

В Татарстане заведениям общепита разрешили работать в ночное время. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин. Две недели назад, несмотря на снижение заболеваемости коронавирусом, Управление Роспотребнадзора по РТ еще не было готово отменить запрет на ночную работу. С такой просьбой выступали рестораторы и владельцы развлекательных заведений.

Вакцинация детей в рамках исследования начнется на следующей неделе

За последние сутки в России выявили 23 280 новых случаев коронавируса, выздоровели 47 540 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 17 762 742 человек, а выздоровевших — до 16 654 231. За сутки болезнь унесла жизни 338 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 367 351 человек.

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что клинические исследования поливалентной вакцины против коронавируса могут начаться на следующей неделе. По его словам, в ее составе будет три различных штамма — классический, «омикрон» и «дельта». Замдиректора центра Денис Логунов пояснил, что часть препарата на основе «омикрона» будет защищать вакцинированных от заражения вариантами COVID-19, мутировавшими из «омикрона», а другая часть на основе классического или дельта штаммов сможет защитить от заражения новыми вариантами вируса.

Также Гинцбург сообщил, что вакцинация детей от шести до 11 лет против коронавируса в рамках проведения клинических исследований запланирована на следующую неделю. Минздрав РФ 24 января одобрил проведение клинических исследований вакцины от коронавируса, разработанной Центром им. Гамалеи, среди детей от шести до 11 лет. Ранее Гинцбург сообщал, что исследования могут занять до трех с половиной месяцев.

Фото: Максим Платонов

Врач аллерголог-иммунолог Елена Шуватова назвала весеннее цветение природным явлением, повышающим риск заражения коронавирусом. По ее словам, при контакте с пыльцой структура слизистой меняется, что способствует проникновению вирусов в организм. Это означает, что пыльца сама по себе снижает противовирусную защиту дыхательных путей. Страдающим от аллергии россиянам медик порекомендовала уехать на время цветения в Черногорию или Турцию.

Российская фармацевтическая компания «Фармасинтез» подала в Минздрав заявку на регистрацию препарата «Виконавир» на основе комбинации нирматрелвира и ритонавира, используемой для лечения COVID-10. Лекарственная форма препарата — таблетки, покрытые пленочной оболочкой, в дозировке 150 мг + 100 мг. В конце 2021 года ведомство включило комбинацию препаратов нирматрелвир и ритонавир в раздел «Этиотропное лечение» 14-й версии временных методических рекомендаций.

Терапевт Татьяна Романенко заявила, что после спада заболеваемости COVID-19 в России, гражданам стоит оценить ущерб, который болезнь нанесла их здоровью. По ее словам, после перенесенного заболевания люди могли столкнуться с появлением слабости, учащенного сердцебиения и других симптомов. Она отметила, что людям стоит проверятся с помощью компьютерной томографии и спирографии.

Фото: Илья Репин

Врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев рассказал, что на фоне снижения заболеваемости COVID-19 в России могут распространиться другие инфекции. Речь идет, в частности, о гриппе, а также о болезнях, вызываемых стрептококком, аденовирусом, риновирусом и бокавирусом. По его словам, несмотря на отмену обязательного ношения масок в различных регионах страны, пользоваться ими все же стоит.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов в связи с улучшением эпидемиологической обстановки отменил в регионе запрет на ночную работу учреждений общественного питания. Вместе с этим в регионе продлевается масочный режим, людям старше 60 лет рекомендуется до 18 апреля продлить режим самоизоляции, а заполняемость кинозалов, театров и цирка сохраняется на уровне до 70%.

На вчерашний день в Крыму выявили 373 случая заражения коронавирусом. Ранее такой уровень заболеваемости фиксировали в регионе в конце января. Максимальное с начала пандемии число случаев заражения (1 362) было выявлено 20 февраля. Дальнейшее снижение показателя позволило смягчить действующие в регионе ограничения. Накануне сообщалось о 391 новом случае.

Фото: Максим Платонов

Руководитель Московского департамента культуры Александр Кибовский рассказал, что число посетителей в музеях столицы выросло в два-три раза после отмены ограничений, связанных с коронавирусом. Он также добавил, что число посетителей возросло и в театрах. «Сейчас не просто все места в театрах на спектаклях заняты, но и откидные места заняты, а о таком мы уже и забыли», — сказал Кибовский.

В Омске врачи спасли 76-летнего пациента с коронавирусом, который перенес инсульт и два инфаркта. В больницу пенсионер поступил в тяжелом состоянии, легкие были поражены на 86%. Кроме того, у него было множество осложнений: сепсис с полиорганной недостаточностью, тяжелая энцефалопатия, септический шок. По словам заместителя главного врача ГКБ № 1 имени А. Н. Кабанова Вадима Гершевича, мужчине грозила стопроцентная смерть. 25 марта он был выписан домой и теперь его ждет реабилитация.

Индия возобновляет международное авиасообщение, прерванное два года назад

В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 480 115 822 человека, 6 121 156 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (79 946 097). На второй строчке — Индия (43 019 453), на третьей — Бразилия (29 839 103), на четвертой — Франция (25 106 739), на пятой — Великобритания (20 848 913).



Больше всего смертей зафиксировано в США (976 652). За ними следуют Бразилия (659 046), Индия (521 004), Россия (359 693, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (322 634).

Эксперты назвали страны, которые объявили о послаблениях ограничений, связанных с коронавирусом в марте. В их список вошли: Грузия, Израиль, Польша, Греция, Кения, ЮАР, Сейшельские, Гонконг (КНР), Сингапур, Южная Корея, Индия, Казахстан. Среди послаблений наиболее часто встречаются: отмена масочного режима, карантина и ПЦР-тестирования для иностранных туристов.

Индия возобновляет международное авиасообщение, прерванное два года назад из-за пандемии COVID-19. Так, власти страны разрешили осуществлять до 3 тысяч рейсов в страну и из нее еженедельно. Летнее расписание будет действовать с 27 марта по 29 октября. Отмечается, что число полетов будет расти постепенно, так как их рост может привести к снижению тарифов на билеты.

Фото: realnoevremya.ru

Американская академия киноискусств после двух лет коронавирусных ограничений вернулась к традиционному месту проведения церемонии вручения «Оскара». Награждение полностью пройдет в театре Dolby в Лос-Анджелесе, где церемония до начала пандемии проводилась с 2002 года. Благодаря смягчению ограничительных мер в штате Калифорния, организаторы разрешили тем, кто будет располагаться в первых рядах, сидеть без масок, но с соблюдением социальной дистанции, все сидящие в зале должны будут предоставить сертификат о прохождении вакцинации и сдать тест на COVID-19.

Максим Кокунин