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В Татарстане за сутки зарегистрировали 283 новых случая заражения коронавирусом

11:13, 26.03.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за сутки зарегистрировали 283 новых случая заражения коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 283 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 26 марта в Татарстане зарегистрировано 135 866 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 125 550 человек, в том числе 1 247 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 1 843 человека, в том числе шесть за сутки.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось, что в Татарстане подтвердились 283 новых случая заражения COVID-19. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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