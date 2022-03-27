Гинцбург назвал сроки старта испытаний вакцины от коронавируса на основе нескольких антител

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о сроках клинических исследований поливалентной вакцины против коронавируса, созданной на основе нескольких штаммов вируса.



— Клинические испытания, наверное, на следующей неделе начнутся. В составе будет три различных штамма — классический [то же, что уханьский], «омикрон» и «дельта», — сказал он ТАСС.

Замдиректора центра Денис Логунов пояснил, что часть препарата на основе «омикрона» будет защищать вакцинированных от заражения вариантами коронавируса, мутировавшими из «омикрона», а другая часть на основе классического или дельта штаммов сможет защитить от заражения новыми вариантами вируса.

Фото: realnoevremya.ru

О планах создать поливалентную вакцину против коронавируса на основе нескольких штаммов сообщалось в январе. По словам замдиректора центра, такой вариант вакцины — «более сложный».

Маргарита Головатенко