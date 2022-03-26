В Татарстане заведениям общепита разрешили работать в ночное время

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане заведениям общепита разрешили работать в ночное время. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно документу, изменения вступают в силу с сегодняшнего дня.

Фото: Максим Платонов (архив)

Две недели назад, несмотря на снижение заболеваемости коронавирусом, Управление Роспотребнадзора по Татарстану еще не было готово отменить запрет на ночную работу. С такой просьбой выступали рестораторы и владельцы развлекательных заведений.

В частности, эпидемиологический порог был еще недостаточно низок, а сезон заболеваний гриппом и ОРВИ не подошел к концу. Кроме того, в Минздраве республики напомнили о случаях тяжелого течения COVID-19. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

Напомним, в преддверии новогодних праздников власти Татарстана разрешили работать заведениям общепита с 6.00 до 1.00. Такое послабление продолжалось с 20 декабря 2021 года по 10 января 2022 года. А непосредственно в новогоднюю ночь часы работы продлили до 3.00. С инициативой о послаблении ограничений в это время к правительству республики обращалась Ассоциация рестораторов и отельеров Татарстана.

Запрет на работу в ночное время был введен в октябре. Так, запрещалось оказание услуг заведений общепита с 23.00 до 06.00. Наряду с этой мерой, в республике также установили обязательную самоизоляцию для граждан старше 60 лет, предоставление QR-кодов для оказания услуг общепита и т.д.



Диана Жиленкова