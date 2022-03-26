Хамство, гонки, ДТП — за что привлекли к ответственности водителей казанских автобусов на неделе
Председатель Комитета по транспорту Казани Амир Сафин на очередном заседании комиссии по безопасности дорожного движения рассмотрел жалобы пассажиров общественного транспорта по маршрутам автобусов №40, 10а, 1, 60, 89, 37, 35 и троллейбусу №3, сообщили в Комитете по транспорту города.
Водителю автобуса №40 вынесли предупреждение за гонки с автобусом №18. Сафин отметил недопустимость такого поведения. Перевозчику поручено провести с водителем внеплановый инструктаж. Также жалоба поступила на кондуктора автобуса того же маршрута: пассажирка автобуса №40 пожаловалась на хамство. Ее дочь хотела оплатить проезд пятитысячной купюрой. Кондуктор довела девушку до слез и выгнала из автобуса. Ее уволили.
С кондуктором автобуса №35 поручили провести дополнительный инструктаж по культуре обслуживания пассажиров — она кричала на пассажирку. Председатель рассмотрел жалобу на кондуктора троллейбуса №3. Пассажирка пожаловалась на хамство со стороны работника общественного транспорта. Руководство «Метроэлектротранса» отстранило ее от работы, ее перевели работать на мойку предприятия.
Рассмотрели жалобу на водителя автобуса №60, которая якобы совершила ДТП. ГИБДД не усмотрела вины водителя автобуса в инциденте. Делопроизводство открыли на водителя легкового автомобиля.
Уволили водителя автобуса №89. Пассажиры пожаловались, что он высадил пассажиров на остановке во втором ряду. Водитель уволен за неоднократное нарушение ПДД.
Премии лишили водителей автобусов №10а и №37. Первый не выдал пассажиру билет, второй изменил схему движения на маршруте.
Следующее заседание комиссии по безопасности дорожного движения запланировано на 31 марта.
На прошлой неделе Амир Сафин рассмотрел жалобы пассажиров по автобусным маршрутам №1, 62, 29, 22, 89 и троллейбусу №5. Нескольких водителей этих маршрутов также привлекли к ответственности.
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