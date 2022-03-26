Хамство, гонки, ДТП — за что привлекли к ответственности водителей казанских автобусов на неделе

Фото: Комитет по транспорту Казани

Председатель Комитета по транспорту Казани Амир Сафин на очередном заседании комиссии по безопасности дорожного движения рассмотрел жалобы пассажиров общественного транспорта по маршрутам автобусов №40, 10а, 1, 60, 89, 37, 35 и троллейбусу №3, сообщили в Комитете по транспорту города.

Водителю автобуса №40 вынесли предупреждение за гонки с автобусом №18. Сафин отметил недопустимость такого поведения. Перевозчику поручено провести с водителем внеплановый инструктаж. Также жалоба поступила на кондуктора автобуса того же маршрута: пассажирка автобуса №40 пожаловалась на хамство. Ее дочь хотела оплатить проезд пятитысячной купюрой. Кондуктор довела девушку до слез и выгнала из автобуса. Ее уволили.

С кондуктором автобуса №35 поручили провести дополнительный инструктаж по культуре обслуживания пассажиров — она кричала на пассажирку. Председатель рассмотрел жалобу на кондуктора троллейбуса №3. Пассажирка пожаловалась на хамство со стороны работника общественного транспорта. Руководство «Метроэлектротранса» отстранило ее от работы, ее перевели работать на мойку предприятия.

Рассмотрели жалобу на водителя автобуса №60, которая якобы совершила ДТП. ГИБДД не усмотрела вины водителя автобуса в инциденте. Делопроизводство открыли на водителя легкового автомобиля.

Уволили водителя автобуса №89. Пассажиры пожаловались, что он высадил пассажиров на остановке во втором ряду. Водитель уволен за неоднократное нарушение ПДД.

Премии лишили водителей автобусов №10а и №37. Первый не выдал пассажиру билет, второй изменил схему движения на маршруте.

Следующее заседание комиссии по безопасности дорожного движения запланировано на 31 марта.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе Амир Сафин рассмотрел жалобы пассажиров по автобусным маршрутам №1, 62, 29, 22, 89 и троллейбусу №5. Нескольких водителей этих маршрутов также привлекли к ответственности.

Маргарита Головатенко