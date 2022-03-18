В Казани водителей автобусов привлекли к ответственности за нарушения дисциплины
Председатель Комитета по транспорту Казани Амир Сафин на очередной комиссии по безопасности дорожного движения рассмотрел жалобы пассажиров по автобусным маршрутам №1, 62, 29, 22, 89 и троллейбусу №5. Нескольких водителей этих маршрутов привлекли к ответственности.
Водителей автобуса №89 и троллейбуса №5 лишили премий за курение за рулем. Перевозчикам поручили провести дополнительные инструктажи о культуре обслуживания пассажиров.
Еще двух водителей автобусов маршрута №89 лишили премий за неправильную высадку пассажиров на остановке и за изменение схемы движения на маршруте. Перевозчику поручили провести с этими водителями дополнительные инструктажи. Водителя автобуса №22 привлекли к ответственности за то, что он ехал по маршруту с открытой дверью.
В прошлый четверг на комиссии трем кондукторам вынесли предупреждения — пассажиры жаловались на хамство со стороны сотрудников. Если они повторно допустят нарушения трудовой дисциплины, их лишат премий.
Тогда же от работы отстранили водителя троллейбуса №1. Он повторно совершил ДТП с легковым автомобилем на ул. Декабристов. Руководству МУП «Метроэлектротранс» поручили не допускать его до работы, пока тот не пройдет пересдачу правил дорожного движения.
Следующая комиссия по безопасности дорожного движения запланирована на 24 марта, сообщили в Комитете по транспорту Казани.
В Казани в утренний час пик председатель Комитета по транспорту Амир Сафин проверил работу автобусных маршрутов №22 и 62. Горожане ранее жаловались на долгое ожидание транспорта и его высокую загруженность.
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