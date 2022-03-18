В Казани водителей автобусов привлекли к ответственности за нарушения дисциплины

Фото: Комитет по транспорту Казани

Председатель Комитета по транспорту Казани Амир Сафин на очередной комиссии по безопасности дорожного движения рассмотрел жалобы пассажиров по автобусным маршрутам №1, 62, 29, 22, 89 и троллейбусу №5. Нескольких водителей этих маршрутов привлекли к ответственности.



Водителей автобуса №89 и троллейбуса №5 лишили премий за курение за рулем. Перевозчикам поручили провести дополнительные инструктажи о культуре обслуживания пассажиров.

Еще двух водителей автобусов маршрута №89 лишили премий за неправильную высадку пассажиров на остановке и за изменение схемы движения на маршруте. Перевозчику поручили провести с этими водителями дополнительные инструктажи. Водителя автобуса №22 привлекли к ответственности за то, что он ехал по маршруту с открытой дверью.

В прошлый четверг на комиссии трем кондукторам вынесли предупреждения — пассажиры жаловались на хамство со стороны сотрудников. Если они повторно допустят нарушения трудовой дисциплины, их лишат премий.

Тогда же от работы отстранили водителя троллейбуса №1. Он повторно совершил ДТП с легковым автомобилем на ул. Декабристов. Руководству МУП «Метроэлектротранс» поручили не допускать его до работы, пока тот не пройдет пересдачу правил дорожного движения.



Фото: realnoevremya.ru

Следующая комиссия по безопасности дорожного движения запланирована на 24 марта, сообщили в Комитете по транспорту Казани.

В Казани в утренний час пик председатель Комитета по транспорту Амир Сафин проверил работу автобусных маршрутов №22 и 62. Горожане ранее жаловались на долгое ожидание транспорта и его высокую загруженность.

Маргарита Головатенко