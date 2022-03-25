Преподаватель обществознания из Казани стал учителем года в Татарстане

Фото: Управление образования Казани

Преподаватель обществознания лицея-интерната №2 Московского района Казани Ильсур Зиганшин стал абсолютным победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2022» в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Зиганшин представит Татарстан на всероссийском этапе конкурса, который состоится в октябре 2022 года.

Торжественная церемония награждения победителей прошла сегодня в казанском КЦ «Сайдаш». В конкурсе принимали участие 146 учителей из Татарстана, из них 21 — из Казани. Участники проводили открытые уроки и классные часы, давали мастер-классы, а также представляли свои методические мастерские.

11 марта Зиганшин победил в городском конкурсе «Учитель года — 2022». За 12 лет Ильсур Зиганшин подготовил больше 120 призеров финального этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву и обществознанию. Подробнее о педагоге — в материале «Реального времени».

Дарья Акимова