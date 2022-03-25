Из-за сбоев при оплате проезда казанские перевозчики потеряли доходы на сумму более 900 тысяч рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

Накануне в Казани общественный траснпорт бесплатно перевез более 30 тысяч пассажиров из-за сбоев при оплате проезда банковскими картами. В результате сумма недополученных доходов перевозчиков превысила 900 тысяч рублей, сообщил «Реальному времени» председатель Ассоциации АТП Татарстана Сергей Темляков.



По его словам, сбои со стороны банка наблюдались в течение 3,5 часов — с 17:30 до 21:00. Бесплатно перевозили тех пассажиров, у которых не было с собой транспортных карт или наличных денег.

Фото: Максим Платонов (архив)

Отмечается, что негатив со стороны пассажиров приняли кондукторы. Их стали обвинять в том, что они не знают должностных инструкций. Кроме того, перевозчики просили разъяснить, каким образом будут компенсировать недополученные доходы.

Вчера о сбоях при оплате проезда в общественном транспорте «Реальному времени» сообщил очевидец. Позднее городской Комитет по транспорту сообщил о проведениии восстановительных работ. Жителей города призвали использовать для оплаты проезда транспортную карту или наличные деньги.



Диана Жиленкова