В общественном транспорте Казани временно недоступна оплата проезда по банковским картам

Фото: Максим Платонов (архив)

В общественном транспорте Казани временно недоступна оплата проезда по банковским картам. Причиной стал сбой на сервере банка, сообщает городской Комитет по транспорту.



Час назад о сбоях при оплате «Реальному времени» сообщил очевидец. Сейчас ведутся восстановительные работы. Жителей города призвали использовать для оплаты проезда транспортную карту или наличные деньги.

Фото: Максим Платонов (архив)

В декабре в столице Татарстана внедрили новый способ оплаты проезда в электротранспорте. У жителей города появилась возможность оплатить проезд в трамваях и троллейбусах с помощью приложения «Казань транспорт», не дожидаясь кондуктора.



Диана Жиленкова