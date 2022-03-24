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В общественном транспорте Казани временно недоступна оплата проезда по банковским картам

19:07, 24.03.2022
В общественном транспорте Казани временно недоступна оплата проезда по банковским картам
Фото: Максим Платонов (архив)

В общественном транспорте Казани временно недоступна оплата проезда по банковским картам. Причиной стал сбой на сервере банка, сообщает городской Комитет по транспорту.

Час назад о сбоях при оплате «Реальному времени» сообщил очевидец. Сейчас ведутся восстановительные работы. Жителей города призвали использовать для оплаты проезда транспортную карту или наличные деньги.

Фото: Максим Платонов (архив)

В декабре в столице Татарстана внедрили новый способ оплаты проезда в электротранспорте. У жителей города появилась возможность оплатить проезд в трамваях и троллейбусах с помощью приложения «Казань транспорт», не дожидаясь кондуктора.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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