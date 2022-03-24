В России за сутки выявили 25 387 случаев заболевания коронавирусом

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в России выявили 25 387 новых случаев коронавируса. Всего заболевших по стране выявили 17 690 008 человек. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 24 марта, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 66 476 человек, всего выздоровевших — 16 483 898 человек.

За сутки болезнь унесла жизни 418 человек, всего от инфекции скончались 366 220 граждан.

Фото: realnoevremya.ru

Накануне сообщалось, что в России выявили 26 826 случаев заболевания коронавирусом. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Дарья Акимова