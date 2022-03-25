Медведев заявил, что однополярному миру пришел конец

США больше не хозяева планеты Земля. Об это заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью RT.

— Однополярному миру пришел конец. Американцы больше не являются хозяевами планеты Земля.

Медведев прокомментировал специальную военную операцию и отношение российского общества к ней и высказал мнение, сможет ли Европа отказаться от российского газа.

В понедельник заместитель председателя Совета безопасности РФ прокомментировал политику Польши в условиях ситуации с Украиной. «Решение отказаться от закупок российского газа, нефти и угля, противодействие «Северному потоку — 2» уже нанесли экономике этой страны серьезный ущерб. Теперь он только усугубится», — отметил он.



Татьяна Леухина