Россия вышлет сотрудника посольства Черногории

Россия вышлет сотрудника посольства Черногории. Об этом сообщается в официальном telegram-канале МИД РФ.

Сегодня чрезвычайного и полномочного посла Черногории в Российской Федерации Милорада Шчепановича вызвали в МИД России, где вручили ноту об объявлении persona non grata сотрудника посольства Черногории в Москве.

Черногорский МИД 4 марта объявил одного из дипломатов российского посольства персоной нон грата, так как действия сотрудника дипмиссии «противоречили Венской конвенции о дипломатических сношениях». В начале марта власти Черногории закрыли воздушное пространство страны для российских самолетов в связи с ситуацией на Украине.



Вчера МИД России передал посольству США в Москве ноту со списком выдворяемых дипсотрудников, объявленных персонами нон грата. Это был ответ на высылку Вашингтоном дипломатов постпредства России при ООН в Нью-Йорке.



Татьяна Леухина