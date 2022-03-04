Черногория закрыла воздушное пространство для российских самолетов

Фото: Максим Платонов

Власти Черногории закрыли воздушное пространство страны для российских самолетов в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщает «РИА Новости».

Таким образом Черногория присоединилась к странам Евросоюза, которые закрыли свое небо для России. Решение было принято Агентством гражданской авиации страны. Его поддержало «Я тоже хочу» Министерство капитальных инвестиций Черногории.

Фото: pixabay.com

Небо для российских самолетов закрыли многие страны. Среди них США, Франция, Норвегия, Австрия, Дания, Ирландия, Исландия и другие. При этом Турция объявила, что ее воздушное пространство останется открытым для России.

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Дарья Акимова