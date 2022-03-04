Черногория закрыла воздушное пространство для российских самолетов
Власти Черногории закрыли воздушное пространство страны для российских самолетов в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщает «РИА Новости».
Таким образом Черногория присоединилась к странам Евросоюза, которые закрыли свое небо для России. Решение было принято Агентством гражданской авиации страны. Его поддержало «Я тоже хочу» Министерство капитальных инвестиций Черногории.
Небо для российских самолетов закрыли многие страны. Среди них США, Франция, Норвегия, Австрия, Дания, Ирландия, Исландия и другие. При этом Турция объявила, что ее воздушное пространство останется открытым для России.
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комментарии
Оттого я, призываю Путина и Думу РФ, не блокировать самолеты над Россией Черногории, а то что она допустила дерьмо во власть врагов нации и народа, так то пусть целиком лежит, на её совести.