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Черногория закрыла воздушное пространство для российских самолетов

19:41, 04.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 2
Черногория закрыла воздушное пространство для российских самолетов
Фото: Максим Платонов

Власти Черногории закрыли воздушное пространство страны для российских самолетов в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщает «РИА Новости».

Таким образом Черногория присоединилась к странам Евросоюза, которые закрыли свое небо для России. Решение было принято Агентством гражданской авиации страны. Его поддержало «Я тоже хочу» Министерство капитальных инвестиций Черногории.

Фото: pixabay.com

Небо для российских самолетов закрыли многие страны. Среди них США, Франция, Норвегия, Австрия, Дания, Ирландия, Исландия и другие. При этом Турция объявила, что ее воздушное пространство останется открытым для России.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все последние новости о происходящем на Украине — в сюжете интернет-газеты.

Дарья Акимова
Общество

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 05 мар
    Братский почти русский славянский народ Черногории, для РФ никогда не был врагом, даже в периоды, когда в его власть пробрались маразм и затмения.
    Оттого я, призываю Путина и Думу РФ, не блокировать самолеты над Россией Черногории, а то что она допустила дерьмо во власть врагов нации и народа, так то пусть целиком лежит, на её совести.
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  • Анонимно 05 мар
    Закрыть полеты и блокировать туризм в Черногорию. Нам объявлена война .
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