МИД России передал посольству США ноту со списком выдворяемых американских сотрудников

МИД России передал посольству США в Москве ноту со списком выдворяемых дипсотрудников, объявленных персонами нон грата. Об этом сообщается в telegram-канале дипломатического ведомства.

Это ответ на высылку Вашингтоном дипломатов постпредства России при ООН в Нью-Йорке, а также российского сотрудника секретариата ООН.

Фото: pixabay.com

Американской стороне заявили, что любые враждебные действия против России получат решительный и адекватный ответ.

В понедельник в МИДе отмечали, что неприемлемые заявления президента США Джо Байдена о президенте РФ Владимире Путине ставят российско-американские отношения на грань разрыва. В российское ведомство вызывали посла США и вручали ему ноту протеста.

США объявили 12 российских дипломатов при ООН персонами нон грата в конце февраля. Им предписали покинуть страну до 7 марта.



Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс ранее заявлял, что Соединенные Штаты хотели бы сохранить взаимное дипломатическое присутствие с Россией и оставить открытыми линии для коммуникации.

Татьяна Леухина