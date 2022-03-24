Шольц заявил о готовности Запада принять новые санкции против России при необходимости

Страны Группы семи (G7) договорились проводить постоянную ревизию санкций против России и готовы принять новые ограничительные меры в случае необходимости. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц по итогам встречи лидеров G7.

Страны призывают Россию немедленно вывести войска с Украины и организовать дополнительные гуманитарные коридоры, пишет ТАСС.

— Мы к тому же едины во мнении, что будем реагировать новыми санкциями, если это потребуется.

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Сегодня США ввели новые санкции против 328 депутатов Госдумы, главы Сбербанка Германа Грефа, корпорации «Тактическое ракетное вооружение», ее главы Бориса Обносова и связанных с компанией предприятии. Великобритания объявила о введении ограничительных мер в отношении 59 физических лиц и предприятий из России.



Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что при введении санкций против России следует учитывать их обратный эффект. До этого власти ФРГ неоднократно выступали против отказа от импорта энергоносителей из России, но не стали исключать такого решения при негативном развитии событий.



Татьяна Леухина