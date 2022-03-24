Казанский вертолетный завод и 10 депутатов Госдумы от Татарстана попали под санкции США

Объявленные сегодня санкции США затронули 10 депутатов Госдумы от Татарстана и Казанский вертолетный завод. Это следует из распространенного ТАСС заявления Минфина США.

Под ограничительные меры попали: Ирек Богуславский, Айрат Фаррахов, Руслан Гаджиев, Ильдар Гильмутдинов, Рустам Калимуллин, Альфия Когогина, Айдар Метшин, Артем Прокофьев, Илья Вольфсон, Азат Ягафаров.

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Помимо 328 депутатов нижней палаты парламента, новые американские санкции распространяются на главу Сбербанка Германа Грефа, корпорацию «Тактическое ракетное вооружение», ее главу Бориса Обносова и связанные с компанией предприятия.



В начале марта члены Совета Федерации от Татарстана Ленар Сафин и Геннадий Емельянов попали в санкционный список Евросоюза. Также в этом перечне оказались десять вышеперечисленных депутатов от республики.



Против Казанского вертолетного завода санкции ввела ранее Канада. На прошлой неделе еще одно предприятие из Татарстана — Зеленодольский завод имени А.М. Горького — попало под санкции. Против него ограничительные меры ввела Япония.



Татьяна Леухина