Казанский вертолетный завод и 10 депутатов Госдумы от Татарстана попали под санкции США
Объявленные сегодня санкции США затронули 10 депутатов Госдумы от Татарстана и Казанский вертолетный завод. Это следует из распространенного ТАСС заявления Минфина США.
Под ограничительные меры попали: Ирек Богуславский, Айрат Фаррахов, Руслан Гаджиев, Ильдар Гильмутдинов, Рустам Калимуллин, Альфия Когогина, Айдар Метшин, Артем Прокофьев, Илья Вольфсон, Азат Ягафаров.
Помимо 328 депутатов нижней палаты парламента, новые американские санкции распространяются на главу Сбербанка Германа Грефа, корпорацию «Тактическое ракетное вооружение», ее главу Бориса Обносова и связанные с компанией предприятия.
В начале марта члены Совета Федерации от Татарстана Ленар Сафин и Геннадий Емельянов попали в санкционный список Евросоюза. Также в этом перечне оказались десять вышеперечисленных депутатов от республики.
Против Казанского вертолетного завода санкции ввела ранее Канада. На прошлой неделе еще одно предприятие из Татарстана — Зеленодольский завод имени А.М. Горького — попало под санкции. Против него ограничительные меры ввела Япония.
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