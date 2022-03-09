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Члены Совета Федерации от Татарстана попали в санкционный список ЕС

19:46, 09.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Члены Совета Федерации от Татарстана попали в санкционный список ЕС
Фото: tatarstan.ru (Ленар Сафин)

Члены Совета Федерации от Татарстана Ленар Сафин и Геннадий Емельянов попали в санкционный список Евросоюза. Об этом сообщает «РИА Новости».

Ограничительные меры против них ввели в связи с участием в голосовании за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Фото: gossov.tatarstan.ru (Геннадий Емельянов)

Всего в списке ЕС 862 физлица и 53 организации. Как анонсировалось ранее, новые санкции затронут банковский сектор Белоруссии, криптовалюты и экспорт технологий морского судоходства. Меры начнут действовать в ночь на 10 марта. Санкции коснутся не только бизнесменов и парламентариев, но и членов их семей.

В конце февраля ЕС ввел санкции против главы Минстроя России Ирека Файзуллина. Также ограничительные меры коснулись вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, главы Минтранса России Виталия Савельева, первого вице-спикера Совфеда Андрея Турчака.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан

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