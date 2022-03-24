Из Казани в Ростовскую область вновь отправилась фура с гуманитарной помощью беженцам из ЛНР и ДНР

Фото: Максим Платонов

Из Казани в Ростовскую область отправилась очередная фура с гуманитарной помощью весом в 12 тонн беженцам из Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Жители Татарстана собрали продукты, бытовую химию и технику, средства гигиены, постельные принадлежности, детскую одежду.

— Для нашего народа всегда были характерны милосердие и соучастие, желание оказать поддержку и помощь людям, попавшим в беду, — рассказал председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин.

Фото: Максим Платонов

По его словам, из Татарстана в Ростовскую область направлено уже пять фур предметов первой необходимости, общий вес которых превысил 50 тонн, сообщает пресс-служба Госсовета республики.

Также сегодня сообщалось, что делегация Татарстана в Севастополе передала 65 тонн гуманитарной помощи пострадавшим жителям Украины. Так, двумя самолетами Министерства обороны России были доставлены продукты питания. Гуманитарную помощь собирали Актанышский, Алексеевский и Тетюшский районы республики.

Диана Жиленкова