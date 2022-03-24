Делегация Татарстана доставила 65 тонн гуманитарной помощи жителям Украины

Делегация Татарстана в Севастополе передала 65 тонн гуманитарной помощи пострадавшим жителям Украины. Делегацию возглавил заместитель премьер-министра республики — полномочный представитель Татарстана в России Равиль Ахметшин.



Продукты питания доставили двумя самолетами Министерства обороны. Гуманитарную помощь собирали три района республики Актанышский, Алексеевский и Тетюшский.

Глава Тетюшского района Рамис Сафиуллов, также вошедший в состав делегации, направил 40 тонн груза, приобретенного на собственные средства:

— Это две тысячи наборов. В каждый набор вошли необходимые для жизнедеятельности человека продукты, которых хватит семье из трех-четырех человек на месяц, — сказал он.

Такие акции продолжатся, главы других районов изъявили желание принять в ней участие, сообщили в пресс-службе полпредства Татарстана в России.

Фото: tatarstan.ru

В воскресенье сообщалось, что Россия доставила на Украину почти 3,8 тысячи тонн гуманитарной помощи. Помощь доставили в населенные пункты Луганской и Донецкой народных республик, Киевской, Запорожской, Черниговской, Харьковской и Херсонской областей.

Маргарита Головатенко