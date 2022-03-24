НАТО усилит восточное крыло альянса и поддержку Украины

НАТО решило усилить восточное крыло альянса. Четыре дополнительные многонациональные боевые группы разместят в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.

Также Североатлантический альянс заявил об усилении поддержки Украины. В частности, стране окажут помощь в защите от химических, ядерных и киберугроз, пишет «РИА Новости».

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не будет отправлять войска на Украину. Он отметил, что НАТО — не часть конфликта. Столтенберг подчеркнул, что важно предотвратить войну между Россией и НАТО. Поэтому принято решение не отправлять войска альянса на Украину.



Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупреждал, что результатом отправки миротворцев НАТО на Украину станет прямое столкновение Североатлантического альянса с Россией.



Татьяна Демина