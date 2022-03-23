Лавров: отправка миротворцев НАТО на Украину приведет к столкновению альянса и России

Результатом отправки миротворцев НАТО на Украину станет прямое стокновение Североатлантического альянса с Россией. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

— Это будет то самое прямое столкновение российских и натовских вооруженных сил, которого все не то что хотели избежать, а говорили, что никогда не должно состояться в принципе, — пояснил министр.

Фото: nato.int

Кроме того, глава российского МИД не исключил, что Польша хотела бы «сделать штаб-квартиру во Львове и потом там остаться», предлагая отправить на Украину миротворцев.

— Вторая цель этой провокации: уже пошли разговоры не только о миротворческом контингенте, уже пошли разговоры о том, что не НАТО, но прибалты могут какие-то маленькие батальончики туда направить, чтобы защищать Украину, — приводит слова Лаврова ТАСС.

Накануне президент Польши Анджей Дуда заявил, что основополагающий акт Россия — НАТО о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности перестал существовать и уже никого не связывает. Согласно ему, альянс должен не размещать существенные боевые силы на постоянной основе на территории своих стран-новобранцев.

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Диана Жиленкова