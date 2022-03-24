В Казани утвердили план мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани утвердили план основных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики на территории города. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии.

В план включены оперативный мониторинг потребительских цен и наличия товаров первой необходимости, в том числе продуктов питания, детских товаров и лекарств. Также в список мероприятий входят проведение сельскохозяйственных ярмарок, реализация мер активной поддержки занятости, мониторинг ситуации на рынке труда и др.

Фото: Максим Платонов (архив)

В состав оперативного штаба по реализации соответствующего плана вошли первый заместитель руководителя исполкома города Азат Нигматзянов, руководитель Аппарата исполкома Булат Алеев, главы администраций районов города и др. Оперштаб возглавил руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров.



О том, как Казань, Москва и Санкт-Петербург намерены обеспечивать устойчивость экономического развития, в материале «Реального времени».

В начале марта в Татарстане утвердили план основных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики республики. Также создан оперативный штаб, который возглавил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Диана Жиленкова