Великобритания ввела санкции против нового гендиректора «Яндекса»

Великобритания обновила санкционный список, в который вошли глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, гендиректор группы «Россети» Андрей Рюмин и новый гендиректор «Яндекса» Тигран Худавердян.

Кроме того, под ограничительные меры попали президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, бывшая жена главы «Роснефти» Игоря Сечина Марина Сечина, журналисты Армен Гаспарян, Артем Шейнин и другие, передает ТАСС.

Санкции заключаются в заморозке активов в Великобритании и запрете на въезд в страну.

Ранее Великобритания ввела персональные санкции в отношении 350 россиян. Также ограничительные меры были введены против Агентства интернет-исследований, также известного как «фабрика троллей».

Также сегодня Евросоюз официально ввел в действие новый пакет антироссийских санкций. В списке оказались российский бизнесмен Роман Абрамович, предприниматель Герман Хан, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и другие.



Диана Жиленкова