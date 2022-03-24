Исполком Казани назначил общественные обсуждения по проекту межевания территории под загородный клуб
Исполком Казани постановил назначить общественные обсуждения по проекту межевания территории под загородный клуб по улице Новой в Авиастроительном районе, соответствующее постановление опубликовано в сборнике мэрии города.
Даты общественных обсуждений определены с 24 марта по 28 апреля 2022 года, сказано в документе.
Постановление вступило в силу со дня его опубликования. Контроль за выполнением постановления возложен на первого заместителя руководителя исполкома Казани Азата Нигматзянова.
Ранее власти Казани утвердили проект межевании территории по улице Лотфуллы Фаттахова. На территории площадью 7,5 тысячи кв. м планируется разместить склады, стоянки, объекты технического обслуживания, ремонта и мойки машин, торговые объекты, магазины оптовой торговли, предприятия общественного питания.
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