В Казани утвердили проект межевания территории под автомобильные стоянки и склады
Власти Казани утвердили проект межевании территории по улице Лотфуллы Фаттахова. Документ опубликован в сборнике мэрии города.
На территории площадью 7,5 тысячи кв.м планируется разместить склады, стоянки, объекты технического обслуживания, ремонта и мойки машин, торговые объекты, магазины оптовой торговли, предприятия общественного питания.
В конце января кабмин Татарстана утвердил проект межевания участка дороги от улицы Технической до Кировской дамбы в рамках развития Большого Казанского кольца в Казани.
комментарии