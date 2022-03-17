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В Казани утвердили проект межевания территории под автомобильные стоянки и склады

11:10, 17.03.2022 1
В Казани утвердили проект межевания территории под автомобильные стоянки и склады
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Власти Казани утвердили проект межевании территории по улице Лотфуллы Фаттахова. Документ опубликован в сборнике мэрии города.

На территории площадью 7,5 тысячи кв.м планируется разместить склады, стоянки, объекты технического обслуживания, ремонта и мойки машин, торговые объекты, магазины оптовой торговли, предприятия общественного питания.

Фото: скриншот

В конце января кабмин Татарстана утвердил проект межевания участка дороги от улицы Технической до Кировской дамбы в рамках развития Большого Казанского кольца в Казани.

ОбществоВласть Татарстан

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