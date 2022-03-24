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В Казани начался суд над признавшимися в краже сейфа из СК

10:21, 24.03.2022
В Казани начался суд над признавшимися в краже сейфа из СК
Фото: Максим Платонов

Перед Вахитовским райсудом Казани сегодня предстали трое обвиняемых в краже сейфа с 14,6 млн рублей из здания Следкома. Данила Елинсон, Никита Карабаев и Руслан Нургалиев вину на предварительном следствии признали. По данным «Реального времени», сегодня суд рассмотрит вопрос о продлении им срока ареста.

Сторону гособвинения на процессе будет представлять старший помощник прокурора Вахитовского района Динар Саетов.

Дело против обвиняемого в организации кражи — бывшего следователя-криминалиста Марата Шакирова выделено в отдельное производство. Как уже сообщало «Реальное время», он заключил досудебное соглашение со следствием.

Напомним, дерзкое похищение сейфа с изъятыми по делу денежными вещдоками вскрылось 4 октября 2021 года, через три дня четверо обвиняемых и сознавшихся в этом преступлении отправились в СИЗО. Пятый объявлен в международный розыск. Большая часть похищенных денег не найдена.

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