В Казани дело о краже сейфа в СК дошло до суда без главного фигуранта

Фото: "Реальное время"

Сегодня в Вахитовском райсуде Казани стартует процесс по делу о резонансной краже сейфа с 14,6 млн рублей из здания Следкома. Как выяснило «Реальное время», на скамье подсудимых не будет бывшего следователя-криминалиста Марата Шакирова, сознавшегося в организации хищений.



Еще несколько месяцев назад наши источники сообщали о том, что Шакиров ходатайствует о заключении досудебного соглашения с силовиками, обещая раскрыть неизвестные детали преступления и иные эпизоды. По информации «Реального времени», главный фигурант дела получил статус досудебщика, а это значит, что судить его будут отдельно от других фигурантов и в особом порядке, который гарантирует обвиняемому наказание не более двух третей от максимального срока.

Условия досудебного соглашения пока не оглашаются. Однако известно — обвинительное заключение в отношении Шакирова пока не утверждено.

Напомним, дерзкое похищение сейфа с изъятыми по делу денежными вещдоками вскрылось 4 октября 2021 года, через три дня четверо обвиняемых и сознавшихся в этом преступлении отправились в СИЗО.

Организатором преступления следствие считает своего теперь уже бывшего коллегу Шакирова, а его сообщниками — третьекурсника КГАСУ Данилу Елинсона, вернувшегося с армейской службы Никиту Карабаева и их приятеля Руслана Нургалиева. Адвокаты этой троицы настаивают — парней использовали втемную, и они не знали, что особняк в центре Казани занимает Следственный комитет, а в сейфе хранятся изъятые в рамках уголовного дела миллионы.

На этой неделе материалы по Елинсону, Карабаеву и Нургалиеву поступили в Вахитовский суд для рассмотрения по существу.

Пятого фигуранта дела, жителя Альметьевска Дживана Мхитаряна задержать не смогли — обвинили заочно и объявили в международный розыск. По версии силовиков, он скрылся с большей частью похищенных денег.