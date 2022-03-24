Главное о коронавирусе на 24 марта: рост заболеваемости «стелс-омикроном», новый тяжелый штамм COVID-19

Фото: Илья Репин

Почти 275 тысяч ревакцинированных татарстанцев

За последние сутки в Татарстане выявлено 287 случаев заражения коронавирусом. Всего на 24 марта общее количество инфицированных в республике достигло 135 300. Выздоровели за весь период 123 297 человек, в том числе 921— за минувшие сутки. Всего скончались 1 833 человека, за минувшие сутки — пятеро. Госпитализировали за сутки 114 человек.



По данным Минздрава Татарстана, в республике коронавирус стал причиной смерти еще четверых человек. Все скончавшиеся — женщины: 1929, 1931, 1939 и 1949 годов рождения.

Фото: Максим Платотов

В Татарстане от COVID-19 провакцинировано 2 491 423 человека. Из них 1 926 021 житель республики завершил курс вакцинации, то есть получил вторую прививку. Повторную вакцинацию в Татарстане по состоянию на 23 марта прошли 274 816 человек.

Россия снимает ограничения на въезд через границу с Казахстаном и Монголией

За последние сутки в России выявили 25 387 новых случаев коронавируса, выздоровели 66 476 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 17 690 008 человек, а выздоровевших — до 16 483 898. За сутки болезнь унесла жизни 418 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 366 220 человек.

Профессор-вирусолог Александр Бутенко заявил, что ограничение авиасообщения с Россией может положительно повлиять на ситуацию с пандемией COVID-19. По его словам, «стелс-омикрон» появился в 60 странах мира. Он допустил, что ограничение перелетов в другие страны, где есть данный штамм, может привести к тому, что в России его распространение будет не таким заметным.

Россия снимает ограничения на перемещение через государственную границу с Казахстаном и Монголией. Такое решение принято оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения коронавируса. Ограничения снимут в 00.00 часов 30 марта.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В пресс-службе Минпросвещения России сообщили, что требование по загрузке детских лагерей в 75%, введенное из-за ситуации с коронавирусом, могут отменить. Эта мера позволит значительно увеличить охват организованным отдыхом и оздоровлением детей внутри страны. Ожидается, что в этом году будут работать свыше 40 тысяч организаций детского отдыха и оздоровления.



Эпидемиолог Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что доля «стелс-омикрона» в России растет. По его словам, подвид коронавируса SARS-CoV-2 уже проник во все регионы, в центральной части страны на него приходится более половины от всех новых случаев. При этом он отметил, что резкого подъема заболеваемости COVID-19 не ожидается, поскольку очень большая доля населения уже иммунизирована при помощи вакцинации или перенесенной ранее болезни.

Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор Петр Чумаков прокомментировал ситуацию с распространением «стелс-омикрона». По его словам, он не несет никакой серьезной угрозы из-за большого коллективного иммунитета. Он отметил, что в настоящее время жители России более или менее устойчивы к любому имеющемуся штамму.

Фото: Максим Платонов

Врач клинической лабораторной диагностики Ольга Малиновская сообщила, что 47% пациентов, перенесших коронавирус, жалуются на головную боль. По ее словам, те, кто был хорошо знаком с головными болями и до заболевания COVID-19, отмечают изменение их характера — они начинают мучать людей каждый день, а болезненные ощущения похожи на мигрень и могут сопровождаться повышенной чувствительностью к звукам, свету и запахам.

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что переболевшим коронавирусом можно пить спиртное только после полного восстановления, так как любая доза алкоголя повышает свертываемость крови и усугубляет ситуацию с тромбозами. Отмечается, что этот период может длиться несколько месяцев. Специалист подчеркнул, что ситуацию еще больше можно усугубить с сосудами, употребляя никотин.

Фото: kzn.ru

В пресс-службе Минцифры России сообщили, что количество звонков на бесплатную горячую линию 122 по вопросам коронавируса сократилось в два раза на фоне стабилизации ситуации с COVID-19, средний суточный показатель по регионам снизился с 300 тысяч до 150 тысяч звонков. На период пиковых нагрузок ведомство увеличило число операторов, которые обрабатывали входящие вызовы, связывали граждан с поликлиниками и отправляли бригады скорой помощи.



В Тверской области возобновляются выезды мобильных медицинских бригад для обследования жителей отдаленных районов. Такое решение было принято в связи с улучшением эпидситуации с коронавирусом в регионе. Прием пациентов будут вести кардиолог, эндокринолог, невролог и офтальмолог.

Власти Ульяновской области сняли ограничения на заполняемость зрителями театров, концертных и спортивных площадок. Ранее в них могло находиться не более 75% зрителей. Кроме того, отменяется требование социальной дистанции, а в медицинских учреждениях региона возобновляются плановая госпитализация и диспансеризация.

Фото: Ринат Назметдинов

Председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец заявил, что ситуация с оказанием медицинской помощи пациентам с коронавирусом в городе является стабильной, а в ковидных стационарах сейчас свободно около 30% коечного фонда. В ближайшее время 122-я медсанчасть (подведомственна ФМБА) и Городская больница №20 будут перепрофилированы в обычный режим. Также из инфекционного профиля выйдет Покровская больница, которая в течение уже двух лет продолжает эту работу.

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков сообщил, что в Петрозаводске доля привитых от COVID-19 среди взрослого населения составляет 80,14%. По его словам, среди привитых 44 828 человек — это люди старше 60 лет. Он добавил, что Карелия также находится в пятерке лидеров среди регионов России по вакцинации подростков, однако точное число привитых он не уточнил.

В Ростовской области в полном объеме возвращаются все виды плановой медицинской помощи, а также профосмотры и диспансеризация. Кроме того, смогут возобновить работу детские палаточные лагеря, а детским здравницам теперь не запрещено принимать на оздоровление детей из-за пределов области. Ранее в регионе отменили требование предъявлять QR-коды для допуска в общественные места и организации, а также необходимость соблюдения социальной дистанции.

Южная Корея возвращает безвизовый въезд

В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразилось 475 768 712 человек, 6 104 407 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (79 844 430). На второй строчке — Индия (43 014 687), на третьей — Бразилия (29 738 362), на четвертой — Франция (24 528 957), на пятой — Великобритания (20 566 021).



Больше всего смертей зафиксировано в США (974 830). За ними следуют Бразилия (658 286), Индия (516 672), Россия (358 510, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (322 119).

Европейские ученые прогнозируют появление нового заразного штамма коронавируса. По их мнению, он сможет обходить иммунную защиту человека и вызывать тяжелые симптомы.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что опасность резкого роста числа случаев заражения коронавирусом в мире сохранится до тех пор, пока не будет обеспечен широкий охват прививками. По его словам, цель ВОЗ по-прежнему состоит в том, чтобы к середине этого года вакцинировать 70% жителей во всех странах. Он отметил, что на данный момент «треть населения планеты остается невакцинированной».

Помощник генерального директора ВОЗ по вопросам реагирования на чрезвычайные ситуации Ибрагим Сосе Фалл сообщил, что организация активно работает с партнерами, чтобы обеспечить вакцинацию от коронавируса беженцев с Украины. По его словам, «среди беженцев в целом существует повышенный риск передачи вируса, потому что они обычно живут в стесненных условиях». Он добавил, что при вакцинации приоритет будет отдаваться уязвимым группам.

Южная Корея снимает часть ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19 и возобновляет действие соглашений о взаимной отмене визовых требований для граждан России и еще 46 стран. Для поездки в страну россиянам будет достаточно предварительно зарегистрироваться в системе K-ETA. Что касается правил въезда, необходимо сделать ПЦР-тест в течение 72 часов до прибытия, получить справку об отсутствии симптомов коронавируса за 48 часов, а по прилете сдать еще один тест и вне зависимости от результатов соблюдать 14-дневный карантин за свой счет.

Фото: pixabay.com

Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов Республики Корея выдало разрешение на экстренное применение препарата от коронавируса американской компании Merck. Сообщается, что решение было принято по результатам консультаций со специалистами, рассмотрения данных об эффективности и безопасности препарата и с учетом необходимости альтернативных вариантов при лечении пациентов с легким и средним протеканием болезни в условиях стремительного роста числа инфицированных.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам сообщила, что открытие границы между районом и материковым Китаем для бескарантинных поездок граждан «остается главным приоритетом». По ее словам, власти смогут вернуться к обсуждению данного вопроса только после того, как в Гонконге утихнет пятая волна вспышки коронавируса.

Голландский вирусолог Маржолейн Ирвин-Кнестер сообщила, что люди, зараженные омикрон-штаммом COVID-19, не перестают быть заразными раньше, чем люди с предыдущими вариантами коронавируса. По ее словам, семидневный период изоляции «должен быть безопасным» почти во всех случаях, но пять дней «обеспечивают приемлемый баланс» между заразностью вируса и желанием вернуться к нормальной жизни.

Фото: realnoevremya.ru

По данным Института вирусологии им. Роберта Коха, число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Германии за сутки увеличилось на 318 387, что стало самым высоким показателем за все время пандемии. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 18 марта, когда за сутки выявили 297 845 случаев заражения. Семидневный показатель распространения коронавируса в ФРГ (число случаев заражения на 100 тыс. человек) в настоящее время составляет 1 752,0. В среду он достигал 1 734,2, на прошлой неделе — 1 651,4, а месяц назад — 1 265,0.

В Перу наличие бустерной дозы вакцины от коронавируса будет обязательным условием для посещения общественных учреждений. Глава Минздрава южноамериканской республики Эрнан Кондори объяснил это решение «необходимостью защитить население в условиях пандемии, поскольку, хотя число случаев заражения снизилось, все еще может произойти повторная вспышка». Как сообщил председатель правительства Анибаль Торрес Васкес, работники государственного сектора, которые не получили третью дозу вакцины, не смогут выйти на работу.

Экспертный совет Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии одобрил вакцинацию местных подростков от 12 до 17 лет третьей дозой препарата от коронавируса. Отмечается, что в соответствующих целях будет применяться вакцина производства американской компании Pfizer. 21 января ее разрешили использовать для вакцинации детей в возрасте от пяти до 11 лет.

Фото: realnoevremya.ru

Глава правительства Австралии Скотт Моррисон заявил, что страна заключила соглашение с американской фармацевтической компанией Moderna, позволяющее местным предприятиям производить ежегодно до 100 млн доз вакцины против коронавируса в течение следующих 10 лет. Также он рассказал, что в рамках соглашения в стране будет создано первое в Южном полушарии предприятие по производству мРНК-вакцин, а его открытие обеспечит создание не менее 500 новых рабочих мест для австралийцев на этапе строительства и порядка 200 — после запуска в строй.

От последствий коронавируса умер Стивен Уилхайт, создатель формата графических цифровых изображений Graphics Interchange Format (GIF).

Данный формат был разработан Уилхайтом в 1987 году, когда он работал в компании CompuServe. Это изобретение позволило умещать серию изображений в сжатом формате и быстрее передавать графические данные в условиях малой мощности электронного оборудования в то время.

Максим Кокунин