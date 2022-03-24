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Россия снимает ограничения на въезд через границу с Казахстаном и Монголией

10:07, 24.03.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
Россия снимает ограничения на въезд через границу с Казахстаном и Монголией
Фото: максим Платонов

Россия снимает ограничения на перемещение через государственную границу с Казахстаном и Монголией, сообщили в пресс-службе правительства.

Такое решение принято оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения коронавируса. Ограничения снимут в 00.00 часов 30 марта.

Ограничения снимаются на:

  • въезд граждан Казахстана в Россию и на выезд граждан России в Казахстан через сухопутный участок российско-казахстанской границы;
  • въезд граждан Монголии в Россию и выезд граждан России в Монголию через сухопутный участок российско-монгольской границы.
Фото: pixabay.com
Маргарита Головатенко
Общество

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