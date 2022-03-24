Россия снимает ограничения на въезд через границу с Казахстаном и Монголией
Россия снимает ограничения на перемещение через государственную границу с Казахстаном и Монголией, сообщили в пресс-службе правительства.
Такое решение принято оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения коронавируса. Ограничения снимут в 00.00 часов 30 марта.
Ограничения снимаются на:
- въезд граждан Казахстана в Россию и на выезд граждан России в Казахстан через сухопутный участок российско-казахстанской границы;
- въезд граждан Монголии в Россию и выезд граждан России в Монголию через сухопутный участок российско-монгольской границы.
Маргарита ГоловатенкоОбщество
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