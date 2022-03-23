С 1 апреля Южная Корея возобновляет безвизовый режим с Россией

С 1 апреля Южная Корея возобновляет безвизовый режим для жителей России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

Ограничения были введены из-за пандемии COVID-19 в 2020 году. Помимо России, возобновляется действие соглашений о взаимной отмене визовых требований для еще 46 стран.

Для поездки в страну гражданам России понадобится предварительно зарегистрироваться в системе K-ETA. Однако в ассоциации отметили, что попасть в Южную Корею можно будет только по учебе, на лечение или со срочными гуманитарными целями. С туристическими целями посещение не разрешено.

21 марта Россия в качестве ответной меры на японские санкции прекратила безвизовые поездки японцев на Южные Курилы. Также РФ вышла из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах, блокирует продление статуса Японии в качестве партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.

Дарья Акимова