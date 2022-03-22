Мантуров заявил, что России придется попрощаться с рядом автопроизводителей

России, возможно, придется попрощаться с рядом иностранных автопроизводителей. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.



При этом некоторые иностранные компании подтвердили Минпромторгу РФ готовность возобновить работу заводов.

— Мы пока со всеми основными брендами находимся в диалоге. С кем-то у нас есть четкое понимание, что они сохраняются: и производственные мощности, и поставки комплектующих на наш рынок. Возможно, с кем-то придется, к сожалению, попрощаться, потому что мы не можем ждать бесконечно, — передает ТАСС его слова.

Мантуров выразил надежду, что в конце марта — начале апреля удастся прийти к «общему знаменателю», сформировать планы развития того или иного предприятия.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Отдельно министр отметил, что ведомство разрабатывает меры поддержки отечественного автопрома на фоне санкций.

Сегодня вице-премьер РФ Юрий Борисов рассказал, что правительство России рассмотрит меры поддержки автомобильной отрасли для скорейшего импортозамещения. В частности, это коснется КАМАЗа.



Из-за спецоперации РФ на Украине ряд иностранных автопроизводителей, в числе которых Ford, BMW, Mercedes-Benz и другие, объявили о приостановке поставок машин и работы российских заводов.

Татьяна Леухина