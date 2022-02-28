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США объявили 12 российских дипломатов при ООН персонами нон грата

22:45, 28.02.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
США объявили 12 российских дипломатов при ООН персонами нон грата
Фото: wikipedia.org

США объявили 12 российских дипломатов при ООН персонами нон грата. Об этом заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.

Они должны покинуть страну до 7 марта, передает «РИА Новости».

Высылка российских дипломатов из постпредства при ООН — неуважение США к своим обязательствам в рамках Устава ООН и соглашения с принимающей стороной, заявил Небензя.

Ранее он отмечал, что проводимая Россией спецоперация на Украине — реализация права РФ на самооборону после заявлений Киева по ядерной тематике. Действия России восстанавливают принципы устава ООН на территории Донбасса и Украины, предотвращая мировую войну.

Татьяна Леухина
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