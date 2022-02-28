США объявили 12 российских дипломатов при ООН персонами нон грата

США объявили 12 российских дипломатов при ООН персонами нон грата. Об этом заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.

Они должны покинуть страну до 7 марта, передает «РИА Новости».

Высылка российских дипломатов из постпредства при ООН — неуважение США к своим обязательствам в рамках Устава ООН и соглашения с принимающей стороной, заявил Небензя.

Ранее он отмечал, что проводимая Россией спецоперация на Украине — реализация права РФ на самооборону после заявлений Киева по ядерной тематике. Действия России восстанавливают принципы устава ООН на территории Донбасса и Украины, предотвращая мировую войну.



Татьяна Леухина