Совфед одобрил закон об уголовном наказании за фейки о госорганах за рубежом

Совет Федерации одобрил закон, вводящий уголовную ответственность за распространение недостоверной информации и публичную дискредитацию российских госорганов, работающих за рубежом в целях защиты интересов России и ее граждан. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что наказание за такие преступления будет аналогичным тем, что недавно были введены в Уголовный кодекс России за фейки и дискредитацию Вооруженных сил РФ.

Ответственность будет введена за распространение фейков о таких структурах, как Росгвардия, МЧС, прокуратура, посольства и диппредставительства. Максимальное наказание составит 15 лет лишения свободы в случае, если недостоверная информация повлекла тяжкие последствия. Также вводится административная ответственность за дискредитацию органов, работающих за рубежом. Максимальный штраф за это предусматривает сумму до 1 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах РФ и призывы к антироссийским санкциям. В случае если ложные сведения повлекли тяжкие последствия, виновнику грозит до 15 лет лишения свободы.



22 марта Госдума приняла законопроект о введении уголовной ответственности за ложную информацию о любых государственных органах России, которые действуют за рубежом.



Дарья Акимова