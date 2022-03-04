Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах РФ и призывы к антироссийским санкциям. Об этом сообщает «РИА Новости».

Изменения вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Наказание за это преступление может составить до 15 лет лишения свободы. Оно будет применяться, если фейки повлекут тяжкие последствия.

Также за распространение заведомо ложной информации предусмотрены: штраф в размере от 700 тысяч до 1,5 млн рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, исправительные работами на срок до года, принудительные работы до трех лет, лишение свободы на тот же срок.

Сегодня Совфед одобрил закон о наказании за фейки о Вооруженных силах и призывы к санкциям. Ранее Госдума приняла его во втором и третьем чтении.



Дарья Акимова