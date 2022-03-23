Товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном вырос на 23,5% по итогам 2021 года

Товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном по итогам 2021 года составил почти $200 млн. Он увеличился на 23,5%. Об этом сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Минниханов отметил, что в последние 5 лет отношения республики с регионами Узбекистана стабильно укрепляются. У сторон есть огромный потенциал для развития сотрудничества.

Подписаны и в настоящее время реализуются ряд соглашений, меморандумов о взаимодействии между министерствами, торгово-промышленными палатами, предприятиями, организациями и вузами. Ведется работа по линии ведущих татарстанских компаний: КАМАЗ, «Татнефть», «Химград», ЕлАЗ, КМПО, «КЭР-Холдинг», «Татхимфармпрепараты», ПОЗиС и другие.

Фото: tatarstan.ru

Также президент Татарстана напомнил, что в Узбекистане проживает более 300 тысяч татар. Самые крупные диаспоры — в Ташкентской и Самаркандской областях. Минниханов поблагодарил Мирзиёева за их поддержку, передает пресс-служба главы республики.

Сегодня в городе Чирчик Ташкентской области открылся химико-индустриальный технопарк «Чирчик». Это совместный проект татарстанского АО «Химград» и узбекистанских партнеров. Работы по созданию индустриального парка реализуют при поддержке правительств Узбекистана и Татарстана.



Татьяна Леухина