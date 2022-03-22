В Узбекистане при поддержке правительства Татарстана появится индустриальный парк

В городе Чирчик Ташкентской области АО «Узкимёсаноат» и татарстанский технополис «Химград» создадут индустриальный парк, предназначенный для локализации производств российских компаний. Соответствующее решение приняли президенты Татарстана и Узбекистана Рустам Минниханов и Шавкат Мирзиеев.

Глава республики прибыл в Узбекистан с рабочим визитом. Завтра у него запланирован ряд встреч с деловыми кругами и представителями власти.

Также Минниханов примет участие в церемонии закладки первого камня и старте строительства химико-индустриального технопарка «Чирчик». Там планируется организовать производство нефтехимической и химической продукции.



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Технопарк будет иметь развитую инженерную инфраструктуру с точками подключения к сетям энергоснабжения. Резидентам парка предоставят льготные налоговые условия, окажут поддержку в реализации инвестиционных проектов.

Работы по созданию индустриального парка реализуют при поддержке правительств Узбекистана и Татарстана, которая предусматривает и участие инвестиций со стороны татарстанских компаний-резидентов, сообщает пресс-служба президента РТ.

Татьяна Леухина