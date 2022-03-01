«Яндекс.Еда» предупредила об утечке информации пользователей

Служба безопасности сервиса «Яндекс.Еда» обнаружила утечку информации пользователей. В сеть попали номера телефонов клиентов и техническая информация о заказах: дата создания, состав и другие подробности, рассказали «Реальному времени» в пресс-службе сервиса.

Там подчеркнули, что утечка не коснулась банковских и платежных данных, логинов и паролей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Компания уже обратилась в правоохранительные органы и делает все для того, чтобы предотвратить распространение информации о заказах. В «Яндекс.Еде» усилили уровень защиты и мониторинг доступов к критичным данным.

В феврале прошлого года служба безопасности «Яндекса» раскрыла факт внутренней утечки данных его пользователей. Несанкционированный доступ был получен к данным 4 887 почтовых ящиков.



Татьяна Леухина