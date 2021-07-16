«Рубин» расстался с Зурико Давиташвили»

Фото: ФК Рубин

Казанский «Рубин» принял решение расторгнуть контракт с полузащитником Зурико Давиташвили. На официальном сайте клуба говорится, что расторжение произошло по обоюдному согласию сторон. Грузинский футболист провел первые сборы с командой Леонида Слуцкого на базе клуба.

Давиташвили перешел в «Рубин» в 2019 году, когда клуб возглавил Роман Шаронов. В прошлом сезоне Зурико отыграл в аренде за волгоградский «Ротор». В общей сложности Давиташвили сыграл за «Рубин» 28 игр и забил 2 мяча.

В составе сборной Грузии Давиташвили принял участие в семи играх.