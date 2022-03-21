Источник: «На семью Кварацхелии давят из-за выступлений в России. Игрок может не вернуться в Казань»

Грузинский хавбек казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия, скорее всего, не вернется в Россию после игр за сборную Грузии, которые должны пройти 25 и 29 марта. Об этом сообщает «Матч ТВ». По информации источников канала, это связано с тем, что на семью футболиста оказывается давление из-за его выступлений в России.

Действующий контракт Кварацхелии с «Рубином» рассчитан до 2024 года.



Хвича уже вызван на сбор сборной Грузии, который стартует сегодня, 21 марта. Соперниками будут Босния и Герцеговина и Албания.

В текущем сезоне грузин сыграл в 22 матчах, забил 2 мяча и оформил 5 результативных передач.

Ранее FIFA разрешила легионерам, выступающим в российской Премьер-лиге, приостанавливать контракты с клубами в одностороннем порядке до лета 2022 года.