Мурашко заявил об отсутствии скачков цен на жизненно необходимые препараты

В России нет скачков цен на жизненно необходимые препараты. Проблем с ними не возникает, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Компании подтверждают поставки лекарства на российский рынок.

— Жизненно важные лекарственные препараты: полный список обеспечивается. В формате, в том числе регулирования цен, у нас действует нормативно закрепленное регулирование, поэтому никаких скачков, проблем не возникает, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На этой неделе Минздрав России начал получать сообщения о случаях телефонных обзвонов жителей страны с предупреждением о дефиците лекарств. Мошенники призывают россиян запасаться медикаментами впрок. В ведомстве подчеркнули, что ситуация с лекарственным обеспечением стабильна, российские и иностранные фармпроизводители продолжают поставки препаратов в необходимых объемах.

Татьяна Леухина