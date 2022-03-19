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Мурашко заявил об отсутствии скачков цен на жизненно необходимые препараты

16:38, 19.03.2022 1
Мурашко заявил об отсутствии скачков цен на жизненно необходимые препараты
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России нет скачков цен на жизненно необходимые препараты. Проблем с ними не возникает, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Компании подтверждают поставки лекарства на российский рынок.

— Жизненно важные лекарственные препараты: полный список обеспечивается. В формате, в том числе регулирования цен, у нас действует нормативно закрепленное регулирование, поэтому никаких скачков, проблем не возникает, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На этой неделе Минздрав России начал получать сообщения о случаях телефонных обзвонов жителей страны с предупреждением о дефиците лекарств. Мошенники призывают россиян запасаться медикаментами впрок. В ведомстве подчеркнули, что ситуация с лекарственным обеспечением стабильна, российские и иностранные фармпроизводители продолжают поставки препаратов в необходимых объемах.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:24
    Словесный выверт чиновника. Хорошая новость, что цены не изменились, плохая в том, что их нет. Сегодня ездил из Набережных Челнов в Вятские Поляны за Карбамзепином и Эутироксом для моих родственников (342 км туда и обратно). Эти лекарства в реестре жизненно необходимых, но их все равно нет. В маленьких удаленных городках они еще остались. Когда кончатся, те что смог купить сегодня, не знаю что будем делать - без них выжить проблемно. Поездка обошлась в 900 рублей бензина, что в два с половиной раза увеличила затраты на эти лекарства: вместо 600 рублей, ушло 1500 - цена "по факту"
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