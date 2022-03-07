Цена газа в Европе достигла $3 000 за тысячу кубометров — это новый рекорд

По данным лондонской биржи ICE, цена газа в Европе вновь обновила исторический рекорд и достигла $3 000 за тысячу кубометров. Рост стоимости голубого топлива с начала торгов составил почти 40%.

Цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах поднялась до $3 017,5 за тысячу кубометров, или 267 евро за МВт·ч, передает ТАСС.

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Ранее стоимость газа в Европе превысила $2 600 за тысячу кубометров. Стоимость апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах поднялась до $2 610,7. На тот момент рост стоимости составил более 20%.

Впервые с 2008 года с отметкой в $130 за баррель поднялась и цена нефти марки Brent. Стоимость майских фьючерсов поднялась на 9,35% и составила $129,06 за баррель.



Диана Жиленкова