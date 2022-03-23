В Госдуму внесли законопроект о штрафах за высадку из транспорта детей с инвалидностью

Депутаты от партии «Единая Россия» внесли в Госдуму законопроект о штрафах за высадку из транспорта инвалидов I группы в возрасте до 16 лет за безбилетный проезд, которые едут без сопровождения взрослых. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на думскую электронную базу.

Согласно документу, изменения предлагается внести в статью 11.33 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП). Она предполагает штраф размером 30 тысяч рублей за принудительную высадку из транспорта ребенка в возрасте до 16 лет.

Так, для водителей за указанные правонарушения предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей, а для должностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей.

Фото: Максим Платонов (архив)

В октябре прошлого года старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев сообщил, что прокуратура Казани проверила информацию об инциденте с ребенком-инвалидом в общественном транспорте. Сообщалось, что мальчика выгнал из автобуса кондуктор, накричал на него матом из-за того, что у него не было денег на транспортной карте. Происшествие случилось в автобусе №5. Мальчику пришлось идти до дома четыре остановки.

Напомним, в апреле 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах для водителей и кондукторов за высадку детей-безбилетников из транспорта. По закону административная ответственность устанавливается за принудительную высадку из автобуса, трамвая или троллейбуса детей младше 16 лет, которые не оплатили билет или имели право на льготный проезд.



Максим Кокунин