Путин подписал закон о штрафах за высадку детей-безбилетников из общественного транспорта

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах для водителей и кондукторов за высадку детей-безбилетников из транспорта. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Фото: realnoevremya.ru

По закону административная ответственность устанавливается за принудительную высадку из автобуса, трамвая или троллейбуса детей младше 16 лет, которые не оплатили проезд, если проезд подлежит оплате, или несовершеннолетних, имеющих право на бесплатный или льготный проезд и следующих без сопровождения совершеннолетнего, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния. Водителю грозит штраф в размере 5 тысяч рублей, должностному лицу — от 20 до 30 тысяч рублей.

Также до 5 тысяч рублей увеличили штраф за нарушение правил пересечения железнодорожных путей транспортными средствами.

В АТП Татарстана ранее отмечали, что законопроект необходим, однако в нем должны быть прописаны все юридические нормы, а именно, как определить возраст ребенка, какие действия должен предпринять кондуктор и кто должен оплачивать проезд ребенка.

Татьяна Леухина