В Казани прокуратура проверит информацию о том, что кондуктор выгнал ребенка-инвалида из автобуса

Фото: прокуратура РТ

В Казани прокуратура проверит информацию об инциденте с ребенком-инвалидом в общественном транспорте, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев. Сообщалось, что мальчика выгнал из автобуса кондуктор, накричал на него матом из-за того, что у него не было денег на транспортной карте.



Надзорное ведомство намерено дать правовую оценку действиям кондуктора. При наличии оснований прокуратура примет меры реагирования, добавил Галиев.

Фото: Максим Платонов (архив)

Происшествие случилось в автобусе №5. Мальчику пришлось идти до дома четыре остановки. Никто из пассажиров за него не заступился, сообщает «Татарстан-24».

Напомним, в апреле президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах для водителей и кондукторов за высадку детей-безбилетников из транспорта. По закону административная ответственность устанавливается за принудительную высадку из автобуса, трамвая или троллейбуса детей младше 16 лет, которые не оплатили проезд, если проезд подлежит оплате, или несовершеннолетних, имеющих право на бесплатный или льготный проезд и следующих без сопровождения совершеннолетнего, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.



Татьяна Демина