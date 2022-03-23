Президент Польши заявил, что акт Россия — НАТО о безопасности перестал существовать

Основополагающий акт Россия — НАТО о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности перестал существовать и уже никого не связывает. Такое мнение выразил президент Польши Анджей Дуда.

Согласно этому акту от 1997 года, альянс должен не размещать существенные боевые силы на постоянной основе на территории своих стран-новобранцев.

Фото: pixabay.com

— Надо громко сказать, что акт Россия — НАТО перестал существовать, — приводит «РИА Новости» его слова.

В начале марта глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Запад совершил ряд ошибок в отношениях с Россией, в том числе обещая Украине вступление в НАТО. «Я готов признать, что мы сделали ряд ошибок и что мы потеряли возможность сближения России с Западом», — отметил он.

Татьяна Леухина